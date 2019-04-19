В Азербайджане создана Рабочая группа по решению проблем с газо- и электроснабжением

19 апреля 2019 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях оперативного решения проблем и рассмотрения жалоб по газо- и электроснабжению граждан в министерстве энергетики состоялись обсуждения с участием ПО «Азеригаз», ОАО «Азеришыг» и Агентства по регулированию энергетических вопросов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэнерго.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что решение поступающих от граждан обращений и поднимаемых ими вопросов находится под контролем министерства, подчеркнул необходимость усиления работы в этом направлении.

Согласно приказу министра энергетики создана Рабочая группа под руководством замминистра энергетики Эльнура Солтанова в составе представителей структурных подразделений трех вышеуказанных структур.

Также, вместе с решением жалоб граждан, были даны поручения по анализу и рассмотрению на местах соответствующих обращений, выявлению факторов, обуславливающих возникновение проблем, и принятию соответствующих мер.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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