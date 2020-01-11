Минэнерго Азербайджана о реформах в энергосекторе

11 января 2020 11:00 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Минэнерго Азербайджана о роли сотрудничества с Францией
Энергетика 10 января 12:58
Иностранные партнеры заинтересованы в пилотных проектах в области ВИЭ
Энергетика 10 января 12:18
Минэнерго о мерах, предпринятых для сокращения выбросов парниковых газов
Энергетика 10 января 11:02
В Азербайджане будут осуществлены два пилотных проекта в области альтернативной энергетики
Энергетика 9 января 16:28
Азербайджан работает над внедрением возобновляемых источников энергии
Энергетика 9 января 14:06
Минэнерго Азербайджана о важных аспектах сотрудничества с США
Энергетика 9 января 11:52
Лента новостей
Азербайджанская продукция будет продемонстрирована на выставке в Германии
Экономика 12:11
Канада продолжит работу по расследованию авиакатастрофы в Иране
Другие страны 12:10
Генпрокурор Ирана: Должны быть установлены лица, сбившие украинский самолет
Политика 12:02
Турция заинтересована в увеличении товарооборота с Таджикистаном
Турция 11:51
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 11:48
В МАУ прокомментировали заявление Ирана по крушению Boeing
Европа 11:44
Радикальная оппозиция политизирует бытовые случаи из-за отсутствия аргументов - Сона Алиева
Политика 11:41
Владимир Зеленский надеется на расследование катастрофы в Иране без задержек
Европа 11:40
Доля Ирана во внешнеторговом обороте Грузии заметно растет
Бизнес 11:22