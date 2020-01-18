Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 13-17 января

18 января 2020 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе (13-17 января) средняя цена нефти сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 67,7 доллара за баррель, что на 1,81 доллара ниже показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 68,12 доллара за баррель, минимальная – 66,93 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 61,13 доллара за баррель, что на 2,01 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 59,68 доллара за баррель, минимальная – 58,33 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 67,86 доллара за баррель, что на 4,43 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 64,54 доллара за баррель, минимальная – 63,43 доллара за баррель.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @AnSav2105

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