Нефть коррекционно дорожает на 2% после волатильной недели

Мировые цены на нефть поднимаются почти на 2% в пятницу утром после того, как котировки потеряли почти четверть своей стоимости с начала недели из-за опасений за переизбыток предложения сырья после срыва сделки ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,93%, до 33,86 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,03%, до 32,14 доллара за баррель. С начала недели котировки потеряли около 20-25%, при этом снижение продолжается третью неделю подряд. В середине февраля нефть стоила 58 и 53 доллара соответственно.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и саудовская Saudi Aramco уже объявили о планах увеличить поставки нефти после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса.

Одним из факторов риска на мировых рынках остается проблема распространения коронавируса COVID-2019 в мире. В мире заражены уже более 120 тысяч человек более чем в 100 странах. За пределами Китая крупные вспышки заболевания находятся в Италии, Иране, Южной Корее, обеспокоенность вызывает также ситуация в Испании, Франции, Германии и Великобритании.

Эксперты опасаются, что карантинные меры, связанные с коронавирусом, могут сдержать рост мировой экономики, что отразится на нефтяном спросе и может привести к переизбытку предложения.