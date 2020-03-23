Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне падает до $25,01 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 7,9% - до $25,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:16 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 7,5% и находится на отметке в $21,06 за баррель.

Нефтяные котировки негативно реагируют на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом и появлении новых очагов заболевания.