Нефть слабо дешевеет

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются на перспективах возобновления поставок "черного золота" из Ирана на мировой рынок. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,21%, до 96,45 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 90,56 доллара.

Во вторник туром цены на нефть слегка снижаются на перспективах возможного возобновления поставок этого вида сырья из Ирана. Ранее переговорщики от Ирана и США сообщили, что собираются в Вену на очередной раунд непрямых переговоров. Вашингтон может снять санкции с иранского нефтяного экспорта взамен на приостановку разработок Ирана в ядерной отрасли. В случае если страны придут к консенсусу, это откроет Ирану возможность увеличить добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки в течение 8-10 месяцев.

"Разговоры о возможном возобновлении поставок из Ирана продолжают нервировать рынок", — приводит агентство Блумберг мнение старшего трейдера по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекки Бабин (Rebecca Babin). "Объем торгов остается довольно скромным, и в настоящее время не требуется много усилий, чтобы привести рынок в движение", — добавила эксперт.