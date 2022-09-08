Нефть дорожает в рамках коррекции после двухдневного падения стоимости

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут после двухдневного значительного снижения котировок. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,8%, до 88,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 82,63 доллара.

За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 8,5%, марки WTI — почти на 8%.

Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Так, негативное влияние на стоимость "черного золота", в частности, оказали перспективы повышения учётных ставок в ряде стран, что, в свою очередь, может привести к глобальному экономическому спаду и снижению спроса на сырьё.

Кроме того, негативно на нефтяных ценах отразились продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае — крупнейшем импортере нефти, так как из-за ограничительных мер спрос на нефть там тоже уменьшается.