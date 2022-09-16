Принят акт о готовности IGB к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Принят Акт 15 о готовности газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии, сказали Trend в проектной компании ICGB AD.

Как сообщается, Акт 15 удостоверяет, что объект завершен и технически исправен, так как EPC-подрядчик - греческая компания AVAX передает его как завершенный объект подрядной организации - независимому газотранспортному оператору ICGB AD.

«Мы предоставили учреждениям все необходимые документы и ожидаем, что административные процедуры будут завершены к концу следующей недели, чтобы мы могли начать коммерческую эксплуатацию 1 октября, как и планировалось», — заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Как сообщается, в целях оптимизации процесса ввода газопровода в эксплуатацию и выдачи разрешения на эксплуатацию ICGB заблаговременно направила запросы на получение предварительных заключений и/или необходимых документов в 27 контролирующих органов, муниципальных администраций, эксплуатирующих компаний. В результате на сегодняшний день получены положительные заключения от всех заинтересованных сторон. В целях дальнейшего сокращения административных сроков вся необходимая документация была предварительно представлена ​​в Болгарское национальное управление строительного контроля (DNCC) и уже рассмотрена.

«Мы ожидаем созыва комитета по Акту 16 (официальное разрешение на эксплуатацию), и предприняли все необходимые шаги для того, чтобы это стало возможным», — заявили руководители ICGB.

Георгиева и Сатлас подчеркнули, что параллельно продолжается работа по получению необходимого разрешения на эксплуатацию в Греции, так что до конца сентября объект будет лицензирован и на территории Греции. Уже проведены 72-часовые испытания, в ходе которых природный газ транспортируется под рабочим давлением в направлении из Комотини в Стара-Загора.

«Технических проблем или задержек нет, все готово к коммерческой эксплуатации», — заявили они.

Твиттер:@Lyaman_Zeyn