Запуск IGB позволит Румынии импортировать азербайджанский газ – министр

БАКУ /Trend/ - Запуск газового интерконнектора между Грецией и Болгарией позволит Румынии импортировать газ из Азербайджана по Вертикальному коридору.

Об этом, как сообщает Trend в среду со ссылкой на румынские СМИ, сказал министр энергетики Румынии Вирджил Попеску, выступая на Румынской международной газовой конференции.

"Мы приглашены на открытие IGB, который позволит ввести в действие Вертикальный коридор и получить доступ к азербайджанскому газу", - сказал министр.

Он добавил, что для обеспечения транзита этого газа также необходимы соглашения между странами региона.

«Мы очень долго работали над тем, чтобы получать газ из нероссийских источников. Чтобы импортировать газ или СПГ откуда-то еще, например, из Азербайджана, нам нужно соглашение о транзите и мы работаем над этим», — сказал Попеску.

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