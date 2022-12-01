Продлен срок действия меморандума по Вертикальному газовому коридору

БАКУ/Trend/ - Представители компаний ICGB AD (Болгария), Bulgartransgaz EAD (Болгария), DESFA S.A. (Греция), Gastrade S.A. (Греция), FGSZ LTD (Венгрия) и SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румыния) подписали документ о продлении срока действия Меморандума о взаимопонимании по реализации проекта Вертикальный газовый коридор, сообщили Trend в четверг в ICGB AD.

Тем не менее, в информации не указаны конкретные сроки продления действия меморандума.

Как сообщается, принятый документ направлен на сотрудничество между компаниями по реализации Вертикального газового коридора, который соединит сети Болгарии, Греции, Румынии и Венгрии и позволит транспортировать природный газ.

«Улучшение связности систем передачи соседних стран соответствует общим европейским приоритетам в энергетическом секторе – повышению энергетической безопасности в регионе, рыночной интеграции за счет диверсификации маршрутов и источников природного газа, а также усилению конкуренции. Интерконнектор Греция-Болгария, который начал коммерческую эксплуатацию 1 октября 2022 года, является ключевой частью развития проекта Вертикальный газовый коридор», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что на первом этапе пропускная способность газопровода IGB составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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