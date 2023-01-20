Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 января понизилась на 2,44 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,73 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,44 доллара – до 86,57 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,44 доллара, составив 47,1 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 19 января понизилась на 1,43 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,5 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 20 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.