БАКУ /Trend/ - Установка платформы ACE на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" ожидается во втором квартале 2023 года.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на материалы bp, прогресс строительства платформы доведен до 99 процентов и ведутся работы по ее тестированию и подготовке к запуску.

Работы по тестированию новой платформы bp выполнены на 95 процентов. В строительстве ACE принимали участие 1 500 специалистов, 90 процентов азербайджанцы.

Кроме того, завершены работы по строительству 14-километрового трубопровода, а также установлены три подводных конструкций. В работах по соединению экспортных трубопроводов от платформы ACE до Сангачальского трубопровода также имеются определенные успехи. Подключение газового трубопровода уже завершено, а нефтепровод ожидается подключить до конца второго квартала нынешнего года.

Кроме того, на 100 процентов выполнены работы по дистанционному управлению платформой ACE с Сангачальского терминала.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 миллиардов долларов является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.