Консорциум с участием SOFAZ инвестирует в GEMS Education в Дубае

БАКУ /Trend/ - Консорциум во главе с канадской компанией Brookfield Asset Management Ltd., в котором также участвует Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), инвестирует в международную образовательную компанию GEMS Education со штаб-квартирой в Дубае, сообщили Trend в Фонде.

Как стало известно, Brookfield Asset Management планирует инвестировать в образовательную компанию около 2 миллиардов долларов. О других деталях сделки не сообщается.

Помимо Brookfield и SOFAZ, в консорциум также входят базирующиеся в Дубае компании Gulf Islamic Investments и Marathon Asset Management. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале при условии соблюдения нормативных и других обычных условий.

Эта сделка завершает процесс продажи, который начался в 2022 году. Ранее, в 2020 году Varkey Foundation хотел продать часть своей доли, но осуществить сделку не удалось из-за начала пандемии COVID-19.

Отметим, что в настоящее время в GEMS Education обучаются свыше 135 000 студентов в более чем 40 школах Объединенных Арабских Эмиратов.

GEMS Education, основанная как Global Education Management Systems (GEMS ), является международной образовательной компанией. Это глобальная консалтинговая и образовательная управляющая компания, а также крупнейший оператор детских садов в мире. Через свое консультационное подразделение GEMS Education Solutions компания работает на международном уровне с клиентами из государственного и частного сектора над инициативами по улучшению школ.

Ее штаб-квартира находится в Дубае, а также GEMS имеет офисы в Великобритании, США, Сингапуре, Индии, Саудовской Аравии, Катаре, Египте, Кении и ОАЭ.