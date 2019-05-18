Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил более 240 млн манатов

18 мая 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 13 по 17 мая составил 240,9 миллиона манатов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 231,3 миллиона манатов. Всего были размещены 2,2 миллиона нот по цене от 93,1450 маната до 1 013,7500 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 2,9 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 1,09 миллиона долларов (1,8 миллиона манатов), на манатные облигации – 1,06 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 83,4 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 6,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 18 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:51
В Азербайджане появилась новая поисковая система
Финансы 17 мая 15:44
В Азербайджане до 2020 года появится инфраструктура для внедрения блокчейна
ИКТ 17 мая 11:06
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подешевели
Финансы 17 мая 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 мая
Финансы 17 мая 09:51
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 17 мая 09:32
Лента новостей
В Азербайджане больше разводов среди лиц, состоявших в браке свыше 10 лет
Общество 10:56
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
В мире 10:54
Азербайджан сократил прокачку нефти по БТД
Энергетика 10:52
Компания Rattan увеличит объемы производства дачной мебели
Бизнес 10:48
За три месяца в Азербайджане на свет появились свыше 32 тыс. новорожденных
Общество 10:43
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Финансы 10:39
В Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 10:38
МИД Нидерландов рассказал о будущих проектах в аграрном секторе Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 10:37
Иностранных наблюдателей на учениях с участием авианосной группы на Аляске нет
В мире 10:33