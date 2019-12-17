В Баку проходит семинар по налоговой политике в области предпринимательства

17 декабря 2019 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку сегодня проходит семинар на тему “Налоговая политика в области развития предпринимательства: зарубежный опыт и пример Азербайджана”, сообщает Trend во вторник с мероприятия.

Основной темой семинара является обсуждение международной практики в сфере применения двойного налогообложения в стране, а также нововведений и ожиданий в этой области.

Мероприятие проходит с участием представителей министерства экономики Азербайджана, местных и международных экспертов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
Общество 12:21
Предпринимательство - локомотив экономического развития
Бизнес 12:09
Бакинская Высшая Школа Нефти и британская компания IDF подписали Меморандум о взаимопонимании
Общество 10:43
Спикер парламента Турции посетит Баку
Политика 01:18
Азербайджан высоко ценит усилия Катара по поддержке позиции Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 16 декабря 21:59
Отношения Катара с Азербайджаном основаны на принципах нравственности и общечеловеческих ценностей - посол
Политика 16 декабря 21:16
Лента новостей
First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
Общество 12:21
В Азербайджане будет усовершенствован механизм оказания соцуслуг на дому
Общество 12:21
Президент Ирана отправился в Малайзию
Политика 12:19
В Узбекистане сварено в нитку свыше 100 км труб для новых газопроводов
Строительство 12:14
Предпринимательство - локомотив экономического развития
Бизнес 12:09
На частный сектор в Азербайджане приходится до 85% ВВП
Бизнес 12:07
Климат Азербайджана требует более эффективного использования земельных и водных ресурсов - министр
Бизнес 11:48
Карбамидный завод объявляет тендер
Тендеры 11:46
ЕБРР выделил кредит узбекскому банку
Финансы 11:42