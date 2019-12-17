В Баку проходит семинар по налоговой политике в области предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В Баку сегодня проходит семинар на тему “Налоговая политика в области развития предпринимательства: зарубежный опыт и пример Азербайджана”, сообщает Trend во вторник с мероприятия.

Основной темой семинара является обсуждение международной практики в сфере применения двойного налогообложения в стране, а также нововведений и ожиданий в этой области.

Мероприятие проходит с участием представителей министерства экономики Азербайджана, местных и международных экспертов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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