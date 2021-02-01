Компания Bakcell представила новый концептуальный магазин в Баку (ФОТО)

Компания Bakcell открыла новый концептуальный магазин в центре Баку, недалеко от станции метро «Нариман Нариманов». Для удобства покупателей, этот магазин был спроектирован основываясь на инновационной концепции универсальности, сочетающей продажу номеров и аксессуаров с функциями клиентского сервиса.

Основная идея нового магазина Bakcell, расположенного по адресу Тебриз 108, это быть ближе к клиенту. Магазин был спроектирован в соответствии с обновленными принципами бренда Bakcell, с полной ориентированностью на клиента, что позволило создать теплую атмосферу для посетителей.

Отсутствие перегородок между покупателем и консультантом, а также простое зонирование интерьера обеспечивает посетителю удобный доступ к информации и упрощает общение с сотрудниками магазина. В новом магазине представлены все продукты и услуги Bakcell, а также аксессуары для мобильных устройств. Более того, посетители смогут оценить удобство центра обслуживания абонентов Bakcell, не выходя из магазина.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать услуги и продукты Bakcell еще более доступными и удобными для наших клиентов, проживающих в Баку и во всех других регионах Азербайджана, и сегодня, мы рады представить наш новый концептуальный магазин в центре Баку. Здесь, весь процесс обслуживания построен по принципу «клиент - в основе всего». Мы одними из первых внедрили такой подход к ведению бизнеса в Азербайджане. Мы планируем обеспечить нашим клиентам еще больше удобств за счет систематической цифровизации нашего бизнеса. Взаимодействие с клиентами на цифровом уровне облегчает и совершенствует клиентский опыт, и мы уже продемонстрировали это запустив мобильное приложение «Мой Bakcell»» сказал коммерческий директор Bakcell Рейнхард Зуба.

Кроме того, в рамках специальной акции, Bakcell предоставит скидку 20% на все доступные в магазине аксессуары, в течение одной недели со дня открытия.

Bakcell продолжит работу по расширению покрытия своей телекоммуникационной сети, а также сети продаж и обслуживания клиентов по всей стране, чтобы лучший клиентский опыт и самый быстрый мобильный интернет стали еще доступнее для жителей всех регионов страны. До конца этого года компания планирует открыть еще несколько собственных магазинов.