На МКС появится новый суперкомпьютер
Космический корабль NG-15 20 февраля доставит на МКС суперкомпьютер SBC-2. Об этом сообщил главный разработчик вычислительной машины Марк Фернандес, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, во время полетов в дальний космос, например к Марсу и Луне, нельзя будет использовать компьютеры, находящиеся на Земле.
«Коллеги из NASA попросили нас создать суперкомпьютер и проверить, сможет ли он работать в условиях космоса. Его вторая версия отправится на станцию уже в следующую субботу», – сказал Фернандез.
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