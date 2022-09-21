БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлен законопроект по обеспечению защиты персональных данных.

Об этом сказал руководитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов в ходе мероприятия на тему «Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения», передает в среду Trend.

По его словам, законопроект основан на европейских стандартах (GDPR).

«Хочу отметить, что Азербайджан в последние годы значительно обеспечил как защиту информации и данных, так и защиту персональных данных», - добавил Мамедов.