Большинство хакерских атак в Азербайджане было успешно предотвращено - госслужба

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский сектор интернета наиболее всего подвергается таким видам кибератак, как DDoS (хакерская атака на вычислительную систему).

Об этом сказал журналистам руководитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов, передает в среду Trend.

По его словам, большинство этих атак были успешно предотвращены.

«Наши технологии позволяют практически полностью отразить внешние киберугрозы, однако использование VPN не позволяет нам защитить азербайджанского интернет-пользователя», - сказал руководитель госслужбы.

Кроме того, Мамедов отметил, что блокировка в стране социальной сети Tik-Tok связана с тем, что эта социальная сеть имеет специальные алгоритмы быстрого распространения контента.