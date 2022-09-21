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Большинство хакерских атак в Азербайджане было успешно предотвращено - госслужба

ИКТ Материалы 21 сентября 2022 13:23 (UTC +04:00)
Большинство хакерских атак в Азербайджане было успешно предотвращено - госслужба

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский сектор интернета наиболее всего подвергается таким видам кибератак, как DDoS (хакерская атака на вычислительную систему).

Об этом сказал журналистам руководитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов, передает в среду Trend.

По его словам, большинство этих атак были успешно предотвращены.

«Наши технологии позволяют практически полностью отразить внешние киберугрозы, однако использование VPN не позволяет нам защитить азербайджанского интернет-пользователя», - сказал руководитель госслужбы.

Кроме того, Мамедов отметил, что блокировка в стране социальной сети Tik-Tok связана с тем, что эта социальная сеть имеет специальные алгоритмы быстрого распространения контента.

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