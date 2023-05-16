Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

В Азербайджане свыше 1 млн домохозяйств обеспечены широкополосным интернетом

ИКТ Материалы 16 мая 2023 16:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане свыше 1 млн домохозяйств обеспечены широкополосным интернетом

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане свыше одного миллиона домохозяйств, или 39 процентов от общего числа обеспечены широкополосным интернетом.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор ООО Aztelekom Эльчин Ниязов в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

«Мы нацелены достичь до конца 2024 года показателя передачи данных по широкополосной сети минимум в 25 Мбит/с. До принятия программы «Онлайн Азербайджан» показатель охвата широкополосным интернетом составлял менее 10 процентов, а средняя скорость была неудовлетворительной», - сказал он.

Ниязов сообщил, что число домохозяйств, которые охватываются интернетом, растет из месяца в месяц.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости