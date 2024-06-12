SIRI полностью соответствует стратегическим цифровым целям Азербайджана - UNESCAP

БАКУ /Trend/ - Индекс готовности умной промышленности (SIRI) полностью соответствует стратегическим цифровым целям Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сказала представительница UNESCAP Хизер Страус (Heather Strauss) в ходе проходящего в Баку семинара по индексу готовности умной промышленности.

"Сегодня мы живем в эпоху глобальных перемен в производственной сфере, и SIRI играет ключевую роль в навигации в этом новом мире, где ускоренная цифровизация сектора становится основой четвертой промышленной революции. SIRI предоставляет необходимую основу для руководства производственными компаниями в их трансформации в рамках Индустрии 4.0", - подчеркнула она.

По ее словам, важно отметить, что SIRI - это не просто инструмент диагностики.

"Сегодня мы будем обсуждать, как SIRI может помочь предприятиям внедрить стратегии умного производства, основанные на данных, и открыть новые пути для роста. Важно отметить, что SIRI - это не просто инструмент диагностики. Это комплексное решение, которое способствует более эффективному подходу к управлению данными, позволяя бизнесу лучше приоритизировать инвестиции, оптимизировать ресурсы и ускорять путь к операционному совершенству и повышению конкурентоспособности. Кроме того, SIRI полностью соответствует стратегическим цифровым целям Азербайджана. Внедряя умные производственные практики, компании страны вносят вклад в построение экономики, основанной на знаниях, способствуют инновациям, поддерживают рост экспорта и привлекают иностранные инвестиции", - отметила она.

Страус также упомянула, что SIRI предлагает общий язык и структуру для сотрудничества между правительством, промышленностью и академическим сообществом.

"Это помогает создать более динамичную экосистему, способную поддерживать рост и конкурентоспособность в производственном секторе. В течение сегодняшнего семинара мы будем подробно разбирать детали структуры SIRI, изучать примеры успешной трансформации умных фабрик и предоставлять практические рекомендации по интерпретации результатов оценок и разработке дорожных карт для их внедрения. Мы надеемся, что к концу этой сессии у вас будет четкое понимание того, как SIRI может стать катализатором для вашей собственной трансформации в цифровую эпоху и внести вклад в развитие и цифровую трансформацию вашей отрасли", - добавила она.

Отметим, что индекс готовности умной промышленности был создан Советом по экономическому развитию Сингапура (СЭР) в партнерстве с сетью ведущих технологических компаний, консалтинговых фирм, отраслевых и научных экспертов. SIRI включает в себя набор рамок и инструментов, помогающих производителям - независимо от размера и отрасли - начать, расширить и поддерживать процесс трансформации производства.

SIRI охватывает три основных элемента Индустрии 4.0: процесс, технология и организация.

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