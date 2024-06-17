Таджикский технохаб намерен выйти на азербайджанский IT-рынок (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Таджикский технохаб намерен выйти на азербайджанский IT-рынок.

Об этом Trend сказал руководитель проекта "Technohub Dushanbe" Мухаммад Рагимов.

"Технохаб Душанбе — это образовательный центр, направленный на предоставление курсов и обучения в сфере цифровых технологий, программирования и IT-индустрии в целом. Компания ориентирована не только на локальный рынок Душанбе, но и открыта для партнерства на международном уровне. Основная идея компании заключается в том, что мы не рассматриваем других как конкурентов, а видим в них партнеров, занимающихся общим делом", - подчеркнул он.

По его словам, их компанию и других движет общая цель — развитие IT-индустрии.

"Это может включать развитие конкретных направлений в IT, требующих совместных усилий для реализации проектов и вывода продуктов на новые рынки. Мы открыты для сотрудничества и рассматриваем новые возможности, например, на рынке Азербайджана, если там есть IT-компании, работающие в сфере образования или предоставляющие услуги в программировании и внедрении цифровых технологий. Мы стремимся к внедрению новых методов образования, чтобы обучение не было скучным и однообразным, а включало интерактивные элементы. Основной акцент мы делаем на практическое применение знаний, чтобы студенты не просто сидели на лекциях, но и активно практиковались. Наша компания открыта к сотрудничеству вне зависимости от региона или страны, потому что мы верим в силу партнерства и совместные усилия для достижения общих целей", - добавил он.

Отметим, что Технохаб Душанбе - это инновационный центр, целью которого является привлечение практикующих специалистов из различных областей для обучения и подготовки новых профессионалов. Миссией является создание сообщества опытных экспертов, внедрение инновационных методов обучения и развитие инновационного сектора в Республике Таджикистан посредстом подготовки высококвалифицированных специалистов.