Оператор казахстанской почтовой сети закупит дизтопливо

20 января 2020 10:20 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Bek Air приостановила возврат средств за билеты на отмененные рейсы
Казахстан 11:40
Казахстан полностью запретил экспорт скота
Бизнес 11:06
Туркменистан объявил тендер в сфере производства технического йода
Тендеры 10:00
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air
Транспорт 18 января 17:55
Какие результаты принесла программа индустриализации Казахстана?
Бизнес 18 января 14:59
"ЛУКОЙЛ-Узбекистан" объявляет тендер на обслуживание газовых хроматографов Siemens
Тендеры 18 января 14:00
Лента новостей
Bek Air приостановила возврат средств за билеты на отмененные рейсы
Казахстан 11:40
Epsilon совместно с "Узбекнефтегаз" строят газопровод в Узбекистане
Строительство 11:30
Сиявуш Новрузов: Для всех кандидатов в депутаты от ПЕА созданы равные условия
Политика 11:28
Мазахир Панахов о числе жалоб в ЦИК в связи с предстоящими выборами в парламент
Политика 11:20
Индия хочет подписать соглашение с РФ о снижении пошлин на обработанные алмазы
Другие страны 11:08
Казахстан полностью запретил экспорт скота
Бизнес 11:06
Минтруда Туркменистана предложило услугу электронной биржи труда
Туркменистан 10:56
Начинается процедура представления второго предварительного финотчета кандидатами в депутаты в Азербайджане
Политика 10:54
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января
Политика 10:27