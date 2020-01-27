В Турции объявлен тендер на строительство дороги и моста

27 января 2020 16:13 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Выросло число деловых поездок из Турции в Казахстан
Турция 16:39
Еще один мировой производитель привлечен к перевозкам по линии Баку-Тбилиси-Карс (ФОТО)
Транспорт 16:24
Азербайджанский студент, эвакуированный из Турции: Президент Ильхам Алиев вновь показал, что в центре государственной политики стоят интересы граждан
Общество 15:57
В Анкаре произошло землетрясение
Происшествия 15:51
В Турции незначительно выросло число зарегистрированных грузинских компаний
Бизнес 15:45
В прошлом году Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых в Казахстан
Бизнес 15:17
Лента новостей
Выросло число деловых поездок из Турции в Казахстан
Турция 16:39
Увеличились платежи граждан Грузии, совершенные посредством банковских карт
Финансы 16:31
Обнародованы объемы отгрузки нефти с терминала Джейхан
Энергетика 16:29
Ангела Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье
Европа 16:27
Еще один мировой производитель привлечен к перевозкам по линии Баку-Тбилиси-Карс (ФОТО)
Транспорт 16:24
Новый посол Франции посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)
Общество 16:19
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на закупку насосов и запасных частей
Тендеры 16:19
Нейтралитет — основа внешнеполитического курса Туркменистана
Туркменистан 16:18
Uz-Kor Gas Chemical объявил тендер на поставку смазочных материалов
Тендеры 16:11