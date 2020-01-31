КТК-Казахстан и КТК-Россия продлевают тендер на поставку источников питания

31 января 2020 15:00 (UTC+04:00)

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