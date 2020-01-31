ВУЗ Турции закупает медикаменты

31 января 2020 18:06 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В прошлом году вырос экспорт турецкой стали и цемента в Казахстан
Бизнес 16:51
В прошлом году в Турции увеличилось количество зарегистрированных китайских компаний
Бизнес 16:43
В прошлом году в Турции незначительно сократилось количество зарегистрированных узбекских компаний
Бизнес 16:05
Обнародован объем продаж азербайджанского НПЗ в Турции
Энергетика 15:29
В прошлом году в Турции возросло число местных строительных компаний
Строительство 15:20
В декабре прошлого года Renault опередил Fiat на турецком рынке
Транспорт 14:46
Лента новостей
В двух районах Баку прошли рейды против незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 18:38
В Нигерии смертница подорвала себя в здании школы
Другие страны 18:38
Saipem скоро начнет прокладку TAP по дну Адриатического моря
Энергетика 18:27
Минздрав Азербайджана о состоянии китайского студента, предположительно инфицированного коронавирусом
Происшествия 18:20
ЦИК Азербайджана предупредил кандидата в депутаты и его уполномоченного представителя
Политика 18:14
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов
Финансы 18:07
Грузооборот в Грузии увеличился
Строительство 17:59
В Казахстане выросло число госпитализированных из-за вспышки коронавируса
Казахстан 17:57
Промышленная компания Cahan Pen расширит ассортимент своей продукции
Бизнес 17:57