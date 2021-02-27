Казахстанский ж/д грузоперевозчик привлечет услуги по составлению проектной документации
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В Нацассамблее Франции готовится предложение по принятию резолюций, отражающих правду о Карабахе - интервью французского депутата газете "Lagazetteaz.fr"
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана продолжит сегодня рассмотрение обращений
Он вернулся на родную землю победителем! Представлен фильм, посвященный памяти жертв Ходжалы (ВИДЕО)
"Умные" услуги на освобожденных территориях Азербайджана реализуются за счет мобильной и фиксированной связи - минсвязи
Президент Ильхам Алиев: Когда ракеты «Искандер» были переданы Армении, я говорил, что это неправильный шаг
Президент Ильхам Алиев: Российско-турецкий мониторинговый центр будет функционировать как очень важный инструмент для поствоенного периода
Башня Атакуле в Анкаре окрасилась в цвета флагов Азербайджана и Турции в память шехидов Ходжалинского геноцида
Зажжены свечи в память о жертвах Ходжалинского геноцида… - боль трагедии в музыки и картинах художников (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Непредоставление карт минных полей со стороны Армении может рассматриваться как преступление
Президент Ильхам Алиев: Не могу понять, почему плакат «Добро пожаловать в Азербайджан» вызывает у Армении какое-то раздражение
Каждым ответом на вопрос глава государства направлял соответствующие послания – азербайджанский депутат
Президент Ильхам Алиев: Военнопленного не может быть через 20 дней после войны. Это - террористы и диверсанты
Эта пресс-конференция стала очередной блестящей победой Азербайджана на международной информационной арене - помощник Президента
Только тесное сотрудничество может способствовать демилитаризации региона Южного Кавказа – председатель комитета Милли Меджлиса
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность и Армения, а также все остальные страны должны смириться и считаться с этой реальностью
Президент Ильхам Алиев: Сейчас весь мир видит и знает, что в конце ХХ века азербайджанский народ подвергся геноциду
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, виновны в этом прежние и нынешние руководители