Агентство гражданской авиации Грузии прекратило авиасообщение с Китаем

БАКУ/Trend/ - Прямое авиасообщение между Китайской Народной Республикой и Грузией будет прекращено до 29 марта 2020 года включительно, ввиду угрозы коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

«В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в Грузии, временно было прекращено прямое авиасообщение между Грузией и Китайской Народной Республикой. Об этом решении мы уже уведомили китайскую сторону. Данное ограничение будет действовать до конца зимнего навигационного сезона (до 29 марта 2020 года). Также, в рамках превентивных мероприятий, все авиакомпании, работающие в Грузии, должны будут уведомлять соответствующие службы о транзитных пассажирах, первоначальным пунктом отправления которых был Китай», - сказано в сообщении, распространенном Агентством гражданской авиации Грузии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

Основными симптомами и признаками болезни на данной территории являются температура, у некоторых пациентов при рентгенографии грудной клетки наблюдается инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких.

За пределами материкового Китая случаи заражения были зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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