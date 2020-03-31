Морские порты Грузии продолжают свою деятельность

БАКУ/Trend/ - В условиях всеобщего карантина морские порты Грузии остаются открытыми, сообщает Trend со ссылкой на Агентство морского транспорта Грузии.

Как сообщается, грузовые операции осуществляются бесперебойно.

По информации агентства, в портах действует ряд новых правил, связанных с применением превентивных мер по распространения коронавируса.

Перед тем, как зайти в порт, все корабли обязаны пройти термосканирование.

В случае необходимости проводится дезинфекция грузов и автотранспортных средств. Ограничено пересечение границы иностранными гражданами.

Термосканирование обязаны пройти находящиеся на судне лица, если в течение последних трех недель корабль, его экипаж или пассажиры находились в странах группы высокого риска.

Минимум за 24 часа все корабли обязаны предоставить морскую медико-санитарную декларацию. Если после предоставления данного документа у одного из лиц, находящегося на судне, обнаружатся признаки заболевания, капитан обязан уведомить об этом соответствующие службы.

По информации Агентства морского транспорта, государственным контрольным службам порта были розданы термометры, а дежурные офицеры обязаны измерять температуру несколько раз в день.

Кроме того, все организации, работающие в портах, ведут свою деятельность в соответствии с рекомендациями правительства. Они проводят дезинфицирующие работы и снабжают своих сотрудников средствами индивидуальной защиты.

(Автор: Тамилла Мамедова.)