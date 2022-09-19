AZAL открывает рейсы в Самарканд и увеличивает частоту полетов в Ташкент

БАКУ/Trend/ - Новый уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном и развития азербайджано-узбекских связей вновь был продемонстрирован в рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите ШОС в Самарканде.

Азербайджан и Узбекистан на фоне активизации политических и экономических связей также продолжают вести активную работу по расширению географии полетов между странами.

Так, с начала октября Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL планирует выполнять рейсы в еще один город Узбекистана - Самарканд. Полеты в Самарканд - один из древнейших городов мира, - будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

Также "Азербайджанские Авиалинии" увеличат частоту рейсов, выполняемых по маршруту Баку-Ташкент-Баку, до 5 раз в неделю.

В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.

Открытие продаж авиабилетов ожидается в ближайшее время на официальном сайте авиакомпании – www.azal.az. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно также приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан и Узбекистан можно подробно ознакомиться на сайте авиаперевозчика, в разделе "Правила въезда".