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Названа максимальная стоимость авиабилетов AZAL по маршруту Москва-Баку

Транспорт Материалы 26 сентября 2022 15:39 (UTC +04:00)
Названа максимальная стоимость авиабилетов AZAL по маршруту Москва-Баку

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БАКУ/Trend/ - В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, максимальная стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Москва-Баку по классам обслуживания составляет:

- эконом-класс 409 евро;
- бизнес-класс - 769 евро;
- «VIP-клуб» - 869 евро.

Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Utair», «Азимут» и другие. Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику.

Стоит отметить, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев.

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