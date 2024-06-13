AZANS, Aireon и Metron Aviation заключили партнерство по разработке новейших цифровых платформ в области гражданской авиации (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - УВД «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) заключило важное соглашение с компанией Aireon о внедрении платформ Aireon Safety Dashboard и Aireon Locate в свои операции, передает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Safety Dashboard предоставит возможность анализа показателей безопасности полетов, что позволит еще более оптимизировать управление авиационными процессами. В свою очередь, Aireon Locate, использующая автоматическое зависимое радиовещательное наблюдение космического базирования (ADS-B), будет применяться для поисково-спасательных операций по всему миру. Эта платформа специально создана для условий, требующих быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации с терпящими бедствие самолетами.

Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве между AZAL, Aireon и Metron Aviation, направленный на совместную разработку цифровых платформ авиационной аналитики. Документ подписали советник президента AZAL и директор Управления воздушным движением «Азераэронавигация» Фархан Гулиев, генеральный директор Aireon Дон Тома и президент Metron Aviation Крис Джордан.

Совместное развитие авиационных платформ на основе спутниковых данных Aireon обещает кардинально изменить прогнозирование и управление воздушным движением. Эти нововведения позволят значительно улучшить безопасность и эффективность авиаперевозок в Азербайджане, обеспечивая непрерывное отслеживание положения воздушных судов и прогнозирование воздушного движения.

Подписание ключевых соглашений состоялось в рамках Всемирного cаммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO, который проходит в Баку с 11 по 13 июня.

Сотрудничество между AZAL, Aireon и Metron Aviation открывает новые возможности для создания передовых продуктов и технологий, направленных на минимизацию рисков, оптимизацию операций и поддержку стремления Азербайджана к внедрению новейших технологий в авиации.

Aireon

В сотрудничестве с ведущими поставщиками аэронавигационного обслуживания со всего мира, такими как NAV CANADA, AirNav Ireland, ENAV, NATS и Naviair, а также с Iridium Communications, AIREON предоставляет глобальную космическую систему наблюдения за воздушным движением в режиме реального времени, доступную для всех заинтересованных сторон в области авиации.

Metron Aviation

Metron Aviation является мировым лидером в области систем управления воздушным движением. С партнерами и клиентами на пяти континентах компания решает самые сложные задачи в авиационной отрасли.