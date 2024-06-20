Паромное сообщение между Грузией и Украиной восстановится в следующем месяце

БАКУ/Trend/ - Паромное сообщение между Грузией и Украиной, которое было остановлено после февраля 2022 года, восстановится в следующем месяце.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинские СМИ, это следует из расписания на сайте судоходной компании "Укрферри".

Как сообщается, первый рейс из Черноморска (Одесская область) запланирован на 9 июля.

Выходы судна из украинского порта также запланированы на 16, 23 и 30 июля. Из Батуми — 13, 20 и 27 июля.

В компании заявили, что даты и время рейсов могут быть изменены "по причинам, не зависящим от морского перевозчика".

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