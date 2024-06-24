Багаж потерян или поврежден. Что делать?

БАКУ/Trend/ - Потеря или повреждение багажа являются нежелательными факторами для любого путешественника, вызывающими неприятные эмоции и неудобства. Пассажир, доверяющий свой багаж авиакомпании, хочет быть уверенным в своей безопасности и безопасности своего багажа, а также в целостности своих вещей.

Авиакомпания несет ответственность перед пассажиром согласно Варшавской конвенции и Монреальской конвенции, а также правилам перевозки.

При возникновении проблем с багажом во время путешествия, особенно важно знать, как поступить, учитывая возможные различия в правилах различных авиакомпаний.

Рассмотрим процедуру на примере авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Согласно правилам перевозки AZAL, авиакомпания берет на себя ответственность за сохранность и перевозку багажа пассажира после его оформления. Это подтверждается записью в билете о количестве мест и массе принятого багажа и выдачей пассажиру отрывного талона багажной идентификационной бирки. При отсутствии отметки в билете о весе зарегистрированного багажа считается, что полный вес зарегистрированного багажа не превышает норму бесплатной перевозки багажа.

Потерянное и найденное (Lost and Found)

В случае потери, отсутствия, повреждения или задержки багажа, а также при сдаче багажа без багажной квитанции (бирки), пассажиру необходимо обратиться к стойке «Потерянное и найденное» (Lost and Found) сразу после обнаружения проблемы, до выхода из зоны безопасности аэропорта. Акт о неисправности имущества (PIR - Property Irregularity Report - «Отчет о неисправности имущества») составляется и подписывается пассажиром и представителем авиакомпании.

Этот акт используется для розыска багажа, поэтому его заполнение должно быть в необходимом порядке. В форме PIR указываются паспортные данные, контактная информация, номер рейса и багажной бирки, а также детальное описание чемоданов и их содержимого.

После заполнения формы ему выдадут номер файла заявки, который состоит из четырех букв и шести цифр. Пример: GYDJ2 12345.

Рекомендуется следить за уведомлениями, поступающими на номер телефона, указанный в акте PIR, так как в случае обнаружения багажа на этот номер будет отправлено SMS.

Важно знать

В случае причинения ущерба багажу пассажир имеет право подать письменную претензию о возмещении убытков в следующие сроки:

- в случае уничтожения, повреждения или недостачи багажа – немедленно после выявления ущерба, но не позднее 7 дней от даты получения багажа;

- в случае задержки в перевозке багажа – на протяжении 21 дня со дня выдачи багажа пассажиру.

Если при повреждении багажа обнаружится только царапина, вмятина и влага, в зависимости от обстоятельств, Авиакомпании необходимо начислить до 500 путевых баллов на существующий или новый счет пассажира в программе «AZAL MILES».

В случае поломки колес или ручек багажа, образования на багаже проколов, а также его полной или частичной непригодности к использованию, агент по обслуживанию предлагает пассажиру новый багаж.

При утрате или уничтожении багажа или груза перевозчик выплачивает его полную стоимость. Если багаж или груз не доставлены в течение 3 (трех) месяцев после принятия перевозчиком к перевозке, они считаются утерянными, пока не доказано обратное. Кроме того, перевозчик несет ответственность за все убытки, возникшие в результате задержки доставки, повреждения или частичного уничтожения.

Для дополнительной поддержки в случае пропажи багажа пассажир может связаться по электронной почте [email protected] или позвонить по номеру (+994 12) 497-26-00 (внутренние номера 78–80, 78–81 и 22–05, 30-81).

Однако, как правило, багаж обнаруживается в течение нескольких дней.