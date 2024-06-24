Грузия проведет активные переговоры по запуску прямого авиасообщения с Великобританией

БАКУ /Trend/ - Грузия проведет активные переговоры с британскими авиакомпаниями по запуску прямого авиасообщения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики Грузии, об этом заявила замминистра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили в ходе встречи с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном.

Особое внимание Квривишвили уделила сотрудничеству стран в сфере туризма и гражданской авиации. По ее словам, грузинское правительство заинтересовано в открытии прямых рейсов с Великобританией и проведет активные переговоры по этому вопросу с британскими авиакомпаниями.

«Мы оптимистично настроены на тот счет, что переговоры о запуске прямых рейсов закончатся положительным результатом. Рынок авиации Грузии растет, особенно за счет европейских направлений. Параллельно с переговорами с британскими авиакомпаниями рассмотрим проведение активной маркетинговой кампании на британском рынке по продвижению туристических объектов Грузии», - сказала замминистра.

Во встрече с послом Великобритании также принял участие генеральный директор Союза аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.