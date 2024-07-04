ЗАО "Азербайджанские железные дороги" зафиксировало рост пассажироперевозок

БАКУ/Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) за январь-июнь 2024 года перевезло 3 миллиона 849 тысяч 804 пассажира, что на 20 процентов больше аналогичного периода прошлого года и на один процент больше полугодового прогноза АЖД, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО.

При этом по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии было доставлено до пункта назначения 3 миллиона 666 тысяч 518 пассажиров (на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года).

По маршруту Баку-Агстафа-Баку - 160 тысяч 799 пассажиров (на 30 процентов больше, чем за январь-июнь 2023 года).

По маршруту Баку-Габала-Баку - 22 тысячи 487 пассажиров (на 149 процентов больше шестимесячного периода 2023 года).

"За январь-июнь 2024 года уровень заполняемости поездов, курсирующих по маршруту Баку-Агстафа-Баку, составил 92 процента (за 6 месяцев прошлого года - 90 процентов), по маршруту Баку-Габала-Баку - 61 процент (за аналогичный период прошлого года - 50 процентов). При этом более 10 процентов пассажиров, направлявшихся по маршруту Баку-Габала-Баку, были иностранными туристами, а по маршруту Баку-Агстафа-Баку - более 7 процентов", - отметили в АЖД.

В информации также говорится, что росту перевозок, в частности, способствовало функционирование двух новых поезда Stadler, которые были введены в эксплуатацию с 14 июня на линии Баку-Агстафа-Баку и за 17 дней их работы в июне было перевезено более 16 тысяч пассажиров.

"В целом, всего за 6 месяцев 2024 года было выполнено 9 265 пассажирских рейсов, что на 22 процента больше шести месяцев 2023 года", - сообщили в АЖД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!