Казахстан и Япония намерены реализовать совместные проекты на $2 млрд

БАКУ /Trend Life/ - Казахстан и Япония намерены совместно реализовать семь новых инвестиционных проектов на два миллиарда долларов. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана по итогам встречи министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека с вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Тадао Янасэ.

«Япония входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. В стране действуют свыше 50 совместных предприятий с участием японского капитала. На сегодняшний день реализовано 10 совместных крупных проектов на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов. Также ведется работа по реализации семи совместных крупных проектов на сумму порядка двух миллиардов долларов», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистических сферах, в вопросах недропользования, а также реализацию совместных инвестиционных проектов.

«Япония является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии. Отношения между нашими странами носят стратегический, дружественный и доверительный характер. Мы видим взаимный интерес и перспективы сотрудничества с Японией в таких направлениях как нефтехимия, инфраструктура, фармацевтика, энергетика, информационные технологии и инновации», — сказал Женис Касымбек.

В свою очередь, Тадао Янасэ подчеркнул, что японские компании заинтересованы в инвестировании в Казахстан.

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