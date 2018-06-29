На границе Казахстана и Китая сократилось время обработки документов на грузы

БАКУ /Trend/ - Перевозочные документы на пограничном переходе Казахстан – Китай стали обрабатываться в 30 раз быстрее. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ведомство отмечает, что значительно ускорить процесс получения информации и оформления перевозочных документов по маршруту КНР – РК удалось благодаря замене медного кабеля на оптоволоконный между казахстанско-китайскими стыковыми пунктами Алтынколь и Хоргос.

"Если раньше информация о грузе поступала на Алтынколь из Хоргоса в течение 30-40 секунд, то сейчас буквально за секунду. Процесс обработки документов сократился в 30 раз", – отметил начальник станции Алтынколь Жандос Унтакбаев.

Унтакбаев сообщил, что обмен информацией между Алтынколем и Хоргосом ведётся беспрерывно 24 часа в сутки. Даже когда контейнерный поезд ещё находится в Китае, документы на него уже готовы на станции Алтынколь в электронном виде. В целом, время обработки одного контейнерного поезда составляет 3 часа 55 минут.

Отметим, что с начала текущего года через станцию Алтынколь в направлении стран Европы отправлено 64 контейнерных поезда, в том числе 12 – в Германию, 32 – в Польшу. Грузы также отправляются в Финляндию, Словакию, Австрию, Венгрию.

Около 250 поездов проследовало в направлении стран Центральной Азии, пять поездов направили по новому маршруту на Персидский залив.

На станции Алтынколь с начала 2018 года принято 316 поездов, тогда как за весь 2017 год казахстанские железнодорожники приняли 421 состав. По своим техническим характеристикам Алтынколь может обрабатывать в сутки 20 поездов.

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