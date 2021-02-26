855 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 855 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 135, город Алматы - 110, город Шымкент - 12, Акмолинская область - 74, Актюбинская область - 16, Алматинская область - 72, Атырауская область - 28, Восточно-Казахстанская область - 64, Жамбылская область - 21, Западно-Казахстанская область - 75, Карагандинская область - 54, Костанайская область - 65, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 78, Северо-Казахстанская область - 38, Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлено 211212 заболевших.
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