Отгрузка нефти на КТК осуществляется стабильно - «КазМунайГаз»

БАКУ /Trend/ - АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) сообщает о стабильной отгрузке нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает Trend со ссылкой на КМГ.

Напомним, 5 и 17 августа выносные причальные устройства ВПУ-1 и ВПУ-2 были выведены из эксплуатации в связи с обнаружением трещины в зоне опоры танка плавучести. Впоследствии была произведена промывка грузовой системы ВПУ-1. Для промывки грузовой системы ВПУ-2 продолжаются работы по поиску танкера.

Кроме того, была проведена подводная инспекция танка плавучести ВПУ-3, которая каких-либо дефектов не выявила. В настоящее время налив нефти в танкеры с ВПУ-3 осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.

Также отметим, что КТК проводит переговоры с потенциальными компаниями, способными предоставить необходимые технологии для замены танка плавучести. Сроки возобновления эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 будут определены по итогам проведения конкурсных процедур и заключения договора с будущим подрядчиком.