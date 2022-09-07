Назван объем привлеченного в Казахстан акционерного капитала

БАКУ /Trend/ - Через биржу Astana International Exchange (AIX) в Казахстан привлечен акционерный капитал на сумму свыше 321 миллиона долларов.

Об этом стало известно в ходе встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и управляющего Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрата Келимбетова, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Президента.

По словам Келимбетова, в МФЦА зарегистрировано свыше 1500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов.

"Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала. Судом МФЦА и Международным арбитражным центром в совокупности рассмотрено более 1200 споров", - сказал он.