Предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу - Токаев

БАКУ /Trend/ - Предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС в расширенном формате сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом.

«На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей Организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС, о чем я сейчас говорил. Поэтому география участников шосовского процесса из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности Организации. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Мы поддерживаем развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий», - сказал Президент.

По его словам, своеобразным драйвером роста на пространстве Организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС.

«Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности Организации. Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать», - подытожил Токаев.