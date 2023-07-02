В Казахстане вступили в силу новые предельные оптовые цены на сжиженный газ

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана ежегодно, начиная с 1 июля, устанавливает оптовые цены на сжиженный нефтяной газ для заводов-производителей, передает Trend.

Согласно новым установленным ценам, оптовая цена на сжиженный нефтяной газ составляет 33 600 тенге/тонна (без учета НДС). Однако, стоимость производства для заводов-производителей варьируется от 42 000 до 72 000 тенге/тонна, в зависимости от конкретного завода.

Важно отметить, что производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане сократилось на 400 000 тонн или 10% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. В то же время потребление сжиженного газа в Казахстане выросло на 400 000 тонн, достигнув 1,8 млн. тонн.

Одной из основных причин снижения производства является недостаток инвестиционной привлекательности. Заводы-производители продают сжиженный нефтяной газ ниже себестоимости. В связи с этим, Министерство энергетики РК увеличило предельную оптовую цену сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей с 33 600 до 40 320 тенге/тонна (без НДС) согласно приказу Министра энергетики. Кроме того, предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ повышены на 4-6 тенге/литр в зависимости от региона, с целью обеспечения потребностей населения и стимулирования производства этого продукта.