Международная конференция по цифровой инклюзии и трансформации пройдет в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал Соглашение между правительством Казахстана и ООН об организации в Астане Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Мажилиса, оно направлено на реализацию поставленных Президентом Казахстана перед правительством задач по привлечению до 2025 года в Казахстан 500 млрд тенге инвестиций и увеличению экспорта ИТ-продукции в 2026 году на 1 млрд долларов.

Согласно информации, на конференции Казахстан представит собственные цифровые решения, такие как SmartBridge, SDU, eOtinish и другие, широкому кругу международных специалистов из более чем 60 государств-членов Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Кроме того, конференция поспособствует созданию Центра цифровых решений ООН для устойчивого развития Центральной Азии. Решение о создании такого центра в Алматы было поддержано на 79-й сессии ЭСКАТО ООН. Центр будет содействовать эффективному региональному цифровому развитию, получению прямого доступа отечественных специалистов к передовому опыту ООН, координации усилий в реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации и эффективной борьбы с кризисными ситуациями, такими как пандемия, стихийные бедствия и другие.

Казахстан, согласно рейтингам ООН, является одним из лидеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области цифровых решений для правительства.