В Казахстане произошло крушение дельтаплана, есть погибший

АСТАНА /Trend/ - В Мугалжарском районе Актюбинской области Казахстана при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство транспорта, пилот дельтаплана погиб в результате крушения. Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО".

"По данному инциденту министерством транспорта Казахстана создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что 21 июня около села Мадениет, Жалагашского района Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку. Воздушное судно принадлежит также ТОО "САМГАУ АГРО". На борту находились члены экипажа в составе двух человек. Пострадавших нет.

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