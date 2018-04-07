Освобожден от должности глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Абдиль Сегизбаев освобожден от должности председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Соответствующий указ в субботу подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков после подачи Сегизбаевым заявления об отставке, сообщают кыргызские СМИ.

Также Сооронбай Жээнбеков освободил от должности Болота Суюмбаева, директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности ГКНБ в ранге заместителя председателя ГКНБ, в соответствии с поданным заявлением.

Новым директором Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности, а также заместителем председателя ГКНБ назначен Кадыркулов Идрис Анарбекович.

(Автор: Али Мустафаев)

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