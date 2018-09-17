В Кыргызстане откроется завод по производству радиаторов

В Кыргызстане заработает завод по производству биметаллических алюминиевых радиаторов, сообщается на сайте Агентства по продвижению и защите инвестиций, передает Sputnik Кыргызстан.

Ожидается, что предприятие, которое строят китайские инвесторы, будет также заниматься экспортом продукции в соседние страны и на рынки ЕАЭС. Планируется, что его открытие поспособствует появлению 300-500 рабочих мест.

Площадь завода составляет 60 тысяч квадратных метров. На строительство потратили порядка 40 миллионов долларов.

В октябре этого года ожидается официальный запуск производства. Завод находится на территории СЭЗ "Бишкек" в селе Ак-Чий.

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