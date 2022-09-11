Более 800 тыс. кыргызстанцев посетили Узбекистан с начала года

За 8 месяцев Узбекистан посетили более 821 тысячи кыргызстанцев. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Лидером по количеству приездов в страну стал Казахстан - 922,7 тысяч человек. На втором месте расположился Кыргызстан — 821,9 тысяч. Число туристов, посетивших страну из Таджикистана, составило 814,5 тысяч.

В целом с начала года Узбекистан с туристическими целями посетили свыше 3 млн человек. Этот показатель на 1,5 млн человек или почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Иностранные граждане бронировали и искали билеты в Узбекистан в 2,6 раз больше прошлого года. По сравнению с летом прошлого года россияне стали покупать билеты в страну на 141% больше, а у корейцев спрос вырос на 180%, граждане Турции на 144% больше стали посещать Узбекистан.