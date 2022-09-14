На кыргызско-таджикской госгранице произошел инцидент с применением оружия

Сегодня на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщили в Погранслужбе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы.

Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 14 сентября 2022 года перестрелка периодически начинается и прекращается.

По предварительным данным, пострадавших и раненных с кыргызской стороны нет. На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда.

«Состоялись телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления ПС ГКНБ КР, полковником Кыялбеком Толонбаевым и начальником Согдийского областного управления ПВ ГКНБ РТ, генерал-майором Х. Пиракзодой по недопущению эскалации конфликта», - сказали в ведомстве.