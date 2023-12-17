АБР выделит $40 млн на развитие агропромышленного кластера в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития выделит Кыргызстану 40 миллионов долларов США для развития кластерного производства в агросекторе, передает Trend.

Половина этой суммы предоставляется в форме гранта, а другая половина - в виде кредита. Соответствующее соглашение по проекту было подписано в Бишкеке.

Проект будет работать по двум направлениям:

Увеличение кредитования банками в поддержку развития торгово-логистических центров, хранилищ, первичных переработчиков, заготовителей, агрегаторов, логистических компаний и других субъектов производственно-сбытовых цепочек плодоовощеводства;

Укрепление производственно-сбытовых цепочек в плодоовощеводстве.