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АБР выделит $40 млн на развитие агропромышленного кластера в Кыргызстане

Кыргызстан Материалы 17 декабря 2023 07:36 (UTC +04:00)
АБР выделит $40 млн на развитие агропромышленного кластера в Кыргызстане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития выделит Кыргызстану 40 миллионов долларов США для развития кластерного производства в агросекторе, передает Trend.

Половина этой суммы предоставляется в форме гранта, а другая половина - в виде кредита. Соответствующее соглашение по проекту было подписано в Бишкеке.

Проект будет работать по двум направлениям:

Увеличение кредитования банками в поддержку развития торгово-логистических центров, хранилищ, первичных переработчиков, заготовителей, агрегаторов, логистических компаний и других субъектов производственно-сбытовых цепочек плодоовощеводства;

Укрепление производственно-сбытовых цепочек в плодоовощеводстве.

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